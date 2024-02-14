Российский дипломат: папа Франциск считает недопустимыми религиозные гонения на Украине

Российский посол в Ватикане Иван Солтановский заявил в интервью ТАСС, что папа Римский Франциск I считает недопустимыми религиозные гонения, осуществляемые на Украине в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), и призывает к прекращению религиозной дискриминации.

По словам дипломата, посольство РФ регулярно на всех уровнях информирует папский престол о притеснениях канонической УПЦ. Солтановский отметил, что ситуация с преследованием людей по религиозному принципу вызывает обеспокоенность Ватикана. И официальные структуры, и лично Франциск I публично призывают к прекращению религиозной дискриминации и защищают свободу вероисповедания. Так, в марте 2023 года папа Римский выступил в защиту монахов Киево-Печерской лавры.

Посол подчеркнул, что Россия хотела бы более громкого звучания авторитетного голоса Ватикана относительно вопиющих нарушений религиозных свобод православных верующих со стороны украинских властей и раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее сообщалось, что Москва вновь готова принять посланника папы Римского по Украине.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.