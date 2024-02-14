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Турция намерена получить от нового генсека НАТО гарантии свободного экспорта вооружений

Bloomberg: Анкара хочет от нового генсека НАТО гарантий экспорта оружия

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Francois Lenoir/Reuters

Власти Турции намерены получить от нового генерального секретаря НАТО, который сменит Йенса Столтенберга, гарантии того, что между странами альянса не будет иметься ограничений на экспорт вооружений. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, у Анкары в обмен на поддержку кандидатуры нового генсека Североатлантического альянса имеется несколько требований к исполняющему обязанности премьер-министра Нидерландов Марку Рютте, который выразил желание прийти на смену Столтенбергу, или же любому другому претенденту на этот пост.

Турция хочет получить от Рютте обещание, что ее включат в партнерские соглашения НАТО с Европейским союзом, за счет чего будет обеспечено отсутствие экспортных ограничений в военной сфере между странами блока.

В материале Bloomberg утверждается, что власти Турции еще не связались с Рютте по поводу своих требований.

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