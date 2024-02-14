Нижняя палата конгресса США со второго раза проголосовала за импичмент главы МВБ

Нижняя палата конгресса США со второй попытки проголосовала за импичмент возглавляющего министерство внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Для одобрения импичмента Майоркаса резолюция об этом должна была набрать простое большинство голосов в палате представителей, которую контролируют республиканцы. За нее проголосовало 214 конгрессменов, против было 213 законодателей.

Ранее сообщалось, что нижняя палата конгресса США не поддержала вынесение импичмента министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу. Согласно итогам голосования в палате представителей, лишь 214 конгрессменов выступили за импичмент Майоркасу. Против проголосовали 216 парламентариев.

Майоркас может стать первым почти за полтора века федеральным министром, который был бы отстранен от должности в результате импичмента. Последний раз импичмент объявлялся в 1876 году, когда недоверие было вынесено военному министру Уильяму Белкнапу.

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