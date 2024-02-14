Болтон рассказал о желании Трампа вывести США из НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп в период своего пребывания у власти был близок к тому, чтобы вывести страну из состава НАТО. Об этом рассказал экс-советник по национальной безопасности при Белом доме Джон Болтон, сообщило издание Politico.

По его словам, 45-й глава государства желает заложить основу для выхода США из Североатлантического альянса. Болтон пояснил, что подобные планы Трампа частично связаны с отсутствием у него понимания того, насколько полезными могут быть структуры данной организации.

«В ходе саммита НАТО в 2018 году он был очень близок к тому, чтобы выйти из НАТО прямо на саммите», — вспомнил бывший чиновник.

При этом он добавил, что отказ США от членства в Североатлантическом альянсе ознаменует его распад.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге, состоявшемся в американском штате Южная Каролина. Во время мероприятия экс-хозяин Белого дома заявил о готовности поощрять гипотетические атаки РФ на страны — члены НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках программы организации по обороне.

Ранее Байден обвинил Трампа в попытках спровоцировать Путина напасть на НАТО.