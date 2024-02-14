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Делегация законодателей из США посетит Тайвань

FT: 21 февраля на Тайвань прибудет делегация американских парламентариев

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Chiang Ying-ying/AP

Делегация американских законодателей планирует посетить Тайвань в ближайшее время. Об этом сообщила британская газета Financial Times, сославшись на собственные источники.

В материале отмечается, что визит запланирован на 21 февраля. При этом в состав делегации войдет председатель специального комитета палаты представителей США по Коммунистической партии КНР Майк Галлагер, уточнили журналисты.

«Республиканец прибудет на Тайвань 21 февраля», — говорится в публикации.

По данным издания, в рамках визита представители Вашингтона намерены встретиться с недавно избранным главой администрации острова Лаем Циндэ. Ожидается, что всего на Тайвань прибудет делегация из семи парламентариев.

27 февраля китайский министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил, что вопрос «независимости Тайваня» стал ключевым вызовом в процессе развития отношений между Пекином и Вашингтоном. Как он сказал, данная проблема представляет большую угрозу для стабильности в Тайваньском проливе и мире в целом.

Ранее КНР на постоянной основе разместила боевые корабли вокруг Тайваня.

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