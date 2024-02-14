Путин поздно вечером приехал в Кремль

Президент России Владимир Путин поздно вечером 13 февраля приехал в Кремль из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По его информации, глава государства прибыл в Кремль в 22:44. На опубликованных Telegram-каналом кадрах виден кортеж российского лидера, проезжающий по улице в Москве.

12 февраля американский журналист Такер Карлсон выступил на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он заявил, что общался с Путиным не под запись после интервью, однако не стал раскрывать детали этой беседы.

Комментируя вышедшее интервью, Карлсон высказал мнение, что президент РФ «хочет выйти» из конфликта на Украине. При этом журналист отметил, что в ближайшее время российский лидер не будет «более открытым к переговорам», чем сейчас.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».