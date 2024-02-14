Байден заявил, что Трамп подбивает Путина к нападению на НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник на этой должности Дональд Трамп побуждает президента России Владимира Путина к нападению на Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом пишет ТАСС.

В своем выступлении в Белом доме перед гражданами и членами палаты представителей конгресса США, где он призвал к немедленному продолжению финансовой поддержки Украины из федерального бюджета США, Байден отметил, что «в последние дни ставки увеличились». «Бывший президент [США] послал опасный, шокирующий и несоответствующий американским ценностям сигнал. Всего несколько дней назад Трамп пригласил Путина вмешаться в дела некоторых наших союзников, союзников по НАТО», — считает Байден.

Самое печальное, по мнению нынешнего американского лидера, заключается в том, что именно это имел в виду Трамп. По словам Байдена, «никакой другой президент в нашей истории никогда не проявлял такого подчинения» перед российским лидером.

«НАТО — это священное обязательство. А Дональд Трамп считает это обременением», — подчеркнул президент США. «Если Путин атакует какого-либо союзника НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, пока я нахожусь на посту президента», — добавил Байден.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун предупредил, что доверие к лидерству Вашингтона в мире находится под угрозой из-за заявлений Дональда Трампа о том, что он будет поощрять потенциальные атаки России на страны НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в оборону.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.