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Министр финансов США Йеллен оценила слова Трампа о НАТО

Глава минфина Йеллен: союзники могут усомниться в США из-за слов Трампа о НАТО

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Al Drago/Pool via Reuters

Высказывания бывшего американского президента Дональда Трампа о НАТО могут привести к тому, что у стран — членов организации возникнут вопросы о надежности обязательств Вашингтона перед союзниками. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.

«Для наших союзников они (слова экс-хозяина Белого дома. — «Газета.Ru») создают вопросы о том, насколько прочными будут наши обязательства к объединениям, которые продемонстрировали значимость в обеспечении стабильности глобальной финансовой системы и нашей взаимной безопасности», — отметила она.

При этом Йеллен добавила, что в данном случае Трамп поступил безответственно.

11 февраля в американском штате Южная Каролина состоялся предвыборный митинг бывшего главы государства. Во время мероприятия экс-президент США заявил, что некоторые страны — члены НАТО тратят недостаточно средств на обеспечение собственной обороны.

По словам Трампа, он не собирается защищать подобных союзников в случае победы на предстоящих выборах. Более того, политик пообещал поощрять гипотетические атаки РФ на такие государства.

Ранее Трампа обвинили в поддержке Путина из-за слов о союзниках США по НАТО.

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