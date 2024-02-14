Госдеп США ответил на сообщения об отказе от предложения РФ по Украине

Американское руководство не вело переговоры с РФ по поводу прекращения конфликта на Украине и не собирается делать этого в будущем. Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает РБК.

Таким образом в ведомстве ответили на просьбу журналистов прокомментировать публикацию Reuters, согласно которой российский президент Владимир Путин предлагал Вашингтону заморозить украинский конфликт. Речь идет о прекращении боевых действий с сохранением текущих позиций и без уступок Киеву каких-либо территорий, уточнялось в материале.

«Мы верны принципу «ничего об Украине без Украины». Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию», — подчеркнули представители Госдепа США.

По их словам, Москва может считать, что путь к урегулированию кризиса лежит через Вашингтон. Однако подобные рассуждения в американском ведомстве назвали ошибочными.

13 февраля сенат США одобрил законопроект о выделении дополнительных средств на помощь Украине. Документ, который предполагает предоставление Киеву финансирования в размере $60 млрд, набрал достаточно голосов для передачи его на рассмотрение в нижнюю палату парламента страны.

Позже американский президент Джо Байден приветствовал решение конгрессменов, призвав членов палаты представителей одобрить помощь Украине в столь же оперативном порядке.

Ранее в сенате США заявили о планах бороться с РФ до последней украинской капли крови.