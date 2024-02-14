Посол РФ заявил о готовности папы Римского выступить посредником по Украине

Папа Римский Франциск готов быть посредником по Украине, однако Запад препятствует урегулированию конфликта. Об этом заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский, сообщает ТАСС.

Он отметил, что после начала специальной военной операции (СВО) РФ получила от понтифика предложение о посредничестве в установлении диалога с Украиной, которое неоднократно было озвучено и впоследствии.

«Реальным препятствием является отрицание необходимости переговоров как со стороны украинских властей, выразившееся и в законодательном запрете на ведение переговоров с Россией, так и со стороны коллективного Запада, безумно накачивающего киевский режим современными вооружениями, тем самым толкая его на продолжение военных авантюр», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Святой престол с самого начала конфликта «занимает нейтральную и взвешенную позицию».

«Знаем, что папа Франциск не приемлет военные действия. Ценим его усилия по установлению долговечного и справедливого мира», — добавил Солтановский.

До этого папа Римский Франциск заявил, что не перестанет ходатайствовать о мире на Украине.

Ранее в офисе президента Украины раскритиковали слова папы Римского о России.