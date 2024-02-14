Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X достигло 200 млн

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало в социальной сети X (бывший Twitter) 200 млн просмотров.

При этом количество репостов достигло 308 тысяч. Реакцию «мне нравится» под интервью поставили более одного миллиона человек.

Число просмотров видео в YouTube превысило 16,2 млн.

11 февраля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью Путина Карлсону была успешно достигнута. По его словам, цифры просмотров интервью значительно превышают «рейтинги самых рейтинговых вещателей мира».

Такер Карлсон пробыл в Москве около недели. Бывший телеведущий CNN и Foх News, создатель собственной телесети Tucker Carlson Network (TCN) приехал в столицу РФ в том числе для того, чтобы взять интервью у Путина. Общение журналиста и главы российского государства было опубликовано в ночь на 9 февраля. Интервью, которое длится чуть более двух часов, появилось на YouTube-канале Карлсона, а также в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) и на сайте телесети журналиста.

Ранее американцев призвали не смотреть интервью Путина Карлсону.