Посол РФ объяснил повышенный интерес граждан США к интервью Путина

Американские избиратели нуждаются в «реалистичных оценках» текущей ситуации в мире, поэтому проявляют подлинный интерес к интервью президента РФ Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого опубликованы в Telegram-канале возглавляемого им дипломатического представительства.

По его мнению, в последнее время стала очевидна потребность граждан США в «голосе разума». Людей больше не устраивают явно ангажированные высказывания местных политиков, которые открыто поддерживают русофобию.

«Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране. Отсюда, к слову, подлинный интерес в недавнему интервью президента России», — подчеркнул посол.

13 февраля издание Business Insider опубликовало статью, согласно которой негативные комментарии западных лидеров об интервью Путина лишь повысили его популярность за границей. Как отметили авторы материала, российский президент «оказался на вершине» и благодаря беседе с Карлсоном получил возможность донести свою точку зрения на события в мире до международной аудитории.

Ранее Карлсон рассказал, какие выводы он сделал после встречи с Путиным.