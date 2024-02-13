Посол заявил об ошибке Запада в отношении конфликта на Украине

Посол Российской Федерации Андрей Келин заявил, что западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией с помощью Запада в виде денег и оружия. Об этом сообщает Sky News.

По мнению посла, «Россию невозможно победить».

Келин утверждает, что политическая ситуация в России стабильная, а экономика развивается довольно быстро. Он добавил, что у российской стороны огромные ресурсы.

Посол оценил заявление Североатлантического альянса о планах Москвы вторгнуться в другие государства Европы. Он отметил, что Россия не проявляет интереса к Польши или другим странам Балтии, ведь в Москве понимают, что любая эскалация за пределами Украины приведет к мировому конфликту.

До этого Келин заявил о возможности судебного снятия санкций Британии в отношении РФ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.