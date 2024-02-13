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МИД Эстонии призвал конфисковать российские активы до выборов в США

МИД Эстонии: российские активы необходимо конфисковать до выборов президента США

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Alex Brandon/AP

Канцлер МИД Эстонии Джонатан Всевиов призвал страны Евросоюза конфисковать российские активы до выборов президента США. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, конфисковать замороженные российские активы в размере €150 млрд нужно до конца 2024 года, а лучше — до выборов американского президента. Это связано с опасениями из-за возможности переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, а он не демонстрирует приверженности НАТО.

«Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно», — заявил Всевиов.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов ранее рассказал, что у Евросоюза нет правовых оснований для передачи российских замороженных активов Украине. Он назвал заморозку российских активов на Западе незаконной, а любые способы по передаче и использованию этих средств Украиной, по его словам, являются мошенническими схемами.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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