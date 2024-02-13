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В Белом доме прокомментировали возможное решение конгресса по помощи Украине

Белый дом: отказ конгресса выделить помощь Киеву будет говорить о ненадежности США

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Depositphotos

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ конгресса США одобрить законопроект о помощи Израилю и Украине будет говорить в пользу того, что на Вашингтон нельзя рассчитывать. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, палате представителей конгресса США необходимо одобрить законопроект по выделению помощи вслед за сенатом. Если подобного не произойдет, то это послужит сигналом не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам о том, что на США нельзя рассчитывать.

Кирби подчеркнул, что у вашингтонской администрации нет иных вариантов изыскания средств для поддержки Украины и Израиля.

До этого президент США Джо Байден приветствовал утверждение в американском сенате законопроекта о помощи Украине и другим американским союзникам, а также призвал палату представителей действовать столь же оперативно.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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