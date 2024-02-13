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В России планируют материально поощрять наставников

Путин поручил кабмину материально поощрять россиян, занимающихся наставничеством

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проработать возможность материально поощрять россиян, занимающихся наставничеством. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В перечне поручений подчеркивается, что российскому кабмину с учетом ранее данных поручений необходимо представить предложения о внесении изменений в трудовое законодательство РФ, которые предусматривают возможность материально стимулировать работников в связи с осуществлением наставничества.

До этого Путин поручил правительству подвести итоги проекта по снижению работы учителей с документами.

Также Путин поручил продумать, как защитить учителей в интернете. Соответствующее поручение дано правительству страны и Совету при президенту РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам заседания СПЧ. До 1 июля 2024 года ответственные лица должны ознакомить главу государства с предложениями, которые позволят реализовать правовые механизмы обеспечения «защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников», в том числе с учетом распространения сведений о них в социальных сетях.

Ранее педагог перечислила пять главных мифов о детском образовании.

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