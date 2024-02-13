Армянским военным приказали не провоцировать эскалацию на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что министерство обороны страны отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть очень строгий приказ минобороны Армении не провоцировать никакой эскалации, не поддаваться на провокации», — заявил Пашинян.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе. Баку назвал произошедшее «операцией возмездия» в ответ на атаку армянских ВС 12 февраля, при которой был ранен азербайджанский пограничник — Ереван тогда пообещал провести расследование и наказать виновных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожными новостями» столкновения военных Армении и Азербайджана на границе двух стран и призвал обе стороны к сдержанности.

Подробнее о ситуации с обстрелами на границе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.