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Китае назвал незаконными санкции ЕС и выступил за сотрудничество с Россией

МИД Китая: санкции ЕС против трех компаний из КНР незаконны

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Andy Wong/AP

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что потенциальные санкции Евросоюза (ЕС) против нескольких китайских компаний, которые сотрудничают с Российской Федерацией, являются незаконными. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении ведомства подчеркивается, что китайская сторона решительно выступает против незаконных рестрикций или «юрисдикции длинной руки».

В МИД КНР также заявили, что вмешательство «третьих сторон» в отношения Пекина с Москвой является недопустимым. Там добавили, что если санкции будут введены, то Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий.

Накануне издание Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе сообщило, что Европейский союз впервые планирует ввести санкции против компаний Китая и других стран, включая Турцию, Индию и Сербию, за то, что они якобы помогают России обходить западные санкции и покупать товары двойного назначения. ЕС в настоящее время готовится ввести санкции против четырех китайских компаний, которые, предположительно, «помогают» России покупать европейские товары двойного назначения, говорится в статье.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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