США не ждут официального приглашения Украины в НАТО в июле

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что не ожидает выдачи Украине приглашения на вступление в Североатлантический альянс на саммите НАТО в июле в Вашингтоне. Ее слова приводит агентство Reuters.

«Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс выдаст приглашение на данном этапе», — сказала она.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявлял, что июльский саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в Вашингтоне, станет самым амбициозным со времен Холодной войны.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи анонсировал проведение организацией масштабных военных учений. По его словам, учения Steadfast Defender-2024 должны стать «крупнейшими за последние десятилетия». Ожидается, что в тренировках примут участие 90 тыс. солдат из стран — членов Североатлантического альянса.

Ранее в НАТО скептически отнеслись к приглашению Украины в альянс на саммите в Вашингтоне.