Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала «FreeДом» призналась, что мечтает «переименовать» города Крыма.

«Мне хочется верить, что у нас будет Акмесджит вместо Симферополя», — отметила чиновница.

Также на крымско-татарский лад она предложила назвать Феодосию — Кефе, Старый Крым — Эски-Кырым.

Замминистра поделилась планами «деоккупации» полуострова и выступила за разрушение Крымского моста.

В середине декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

В понедельник, 12 февраля, стало известно, что музеи Крыма подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за передачи скифского золота Украине. Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до воссоединения Крыма с Россией.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.