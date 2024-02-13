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ЮАР обратилась в суд ООН из-за действий Израиля в Рафахе

ЮАР попросила суд ООН предотвратить нарушения прав человека в Рафахе

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Mohammed Salem/Reuters

Южно-Африканская республика (ЮАР) направила срочный запрос в международный суд ООН в связи с действиями израильской армии на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса президента ЮАР.

Власти просят инстанцию выяснить, действительно ли операция Израиля в городе Рафах, где находится убежище палестинских беженцев, необходима, а также предотвратить возможные нарушения прав человека в секторе Газа.

На текущей неделе Израиль нанес удар по Рафаху. Известно о 67 летальных случаях.

До этого израильский премьер-министр Нетаньяху поручил разработать план эвакуации из Рафаха, где, по версии Израиля, находятся четыре батальона палестинского движения ХАМАС.

В связи с этим Саудовская Аравия призвала созвать заседание Совбеза ООН, а в Великобритании выразили обеспокоенность и заявили о необходимости немедленного прекращения огня. Египет же пригрозил разорвать мирный договор с Израилем.

Ранее посол Палестины раскрыл, чем обернется операция Израиля в Рафахе.

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