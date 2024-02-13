Немецкий политолог оценил планы бундестага утроить расходы на армию

Германия стремится увеличить военные расходы, поскольку боится расформирования НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Александр Рар, комментируя планы бундестага утроить размер специального фонда для немецкой армии. По мнению эксперта, Берлин способен потратить 2% ВВП на цели Североатлантического альянса, но за счет сокращения трат на социальные нужды.

«Деньги на вооружение в Германии найдутся. Однако выделение 2% ВВП возможно только при переоценке приоритетов и четких структурных реформах. Правительству придется урезать социальные бюджеты, отказываться от инфраструктурных проектов и модернизации экономики. И принятие этих мер придется объяснять населению», — отметил Рар.

Он напомнил, что на сегодняшний день бундестаг уже принял решение о создании специального фонда в €100 млрд в дополнение к оборонному бюджету.

Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на депутата бундестага от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера сообщала, что в бундестаге предложили в три раза увеличить спецфонд для немецкой армии, до €300 млрд.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь заявил, что Германия начнет выполнять задачу Организации Североатлантического договора по тратам двух процентов от ВВП страны на оборону.

Ранее сообщалось, что НАТО имеет ряд проблем, которые не позволят Западу «воевать с Россией».