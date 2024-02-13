В Польше рассказали об использовании шпионской программы Pegasus

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил широкое использование в стране шпионского ПО Pegasus, предназначенного для прослушки. Об этом сообщает polsatnews.pl.

В рамках заседания кабмина с президентом Польши Анджеем Дудой Туск передал ему документ, который подтверждает закупку и использование Pegasus легально и нелегально.

Премьер подчеркнул, что список подобных практик является очень большим, а документ подтверждает то, «чего больше всего опасались».

Туск добавил, что закупка программного обеспечения была осуществлена по инициативе Центрального антикоррупционного бюро.

Как указал Туск, представленные президенту доказательства — только часть имеющихся в распоряжении документов и свидетельств по этому делу.

Накануне стало известно, что спецслужбы Польши прослушивали бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Спецслужбы Польши интересовались недвижимым имуществом Матеуша Моравецкого. Также речь идет о контактах бывшего премьера с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что власти Польши прослушивали Тихановскую.