Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали об использовании шпионской программы Pegasus

Туск: шпионская программа Pegasus широко использовалась в Польше для прослушки

close
100%
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил широкое использование в стране шпионского ПО Pegasus, предназначенного для прослушки. Об этом сообщает polsatnews.pl.

В рамках заседания кабмина с президентом Польши Анджеем Дудой Туск передал ему документ, который подтверждает закупку и использование Pegasus легально и нелегально.

Премьер подчеркнул, что список подобных практик является очень большим, а документ подтверждает то, «чего больше всего опасались».

Туск добавил, что закупка программного обеспечения была осуществлена по инициативе Центрального антикоррупционного бюро.

Как указал Туск, представленные президенту доказательства — только часть имеющихся в распоряжении документов и свидетельств по этому делу.

Накануне стало известно, что спецслужбы Польши прослушивали бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Спецслужбы Польши интересовались недвижимым имуществом Матеуша Моравецкого. Также речь идет о контактах бывшего премьера с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что власти Польши прослушивали Тихановскую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами