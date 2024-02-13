Эрдоган: Турция продолжит добиваться прекращения боевых действий на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Уверен, Турция и далее будет работать в этом контексте на достижение результата для урегулирования этого и других конфликтов», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что ранее Анкара сыграла активную роль в попытках добиться прекращения огня между Россией и Украиной, а также содействовала реализации зерновой сделки.

До этого источник в администрации президента Турции заявил, что в Анкаре надеются на визит российского президента Владимира Путина сразу после выборов в обеих странах. Источник в администрации турецкого президента уточнил, что визит готовится, но конкретных сроков нет. Выборы российского президента состоятся 17 марта, а выборы в органы местного самоуправления в Турции пройдут 31 марта.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке визита Путина в Турцию.