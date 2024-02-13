Путин поручил правительству продолжить модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции 14 декабря 2023 года.

«Представить предложения о продолжении реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения (по результатам контроля за реализацией в 2022-2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами)», — говорится в перечне.

Поручение необходимо выполнить к 15 октября 2024 года.

До этого Владимир Путин заявлял, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную программу.

В феврале 2023 года Путин поручал ускорить реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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