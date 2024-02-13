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Путин поручил правительству продолжить модернизации первичного звена здравоохранения

Путин поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции 14 декабря 2023 года.

«Представить предложения о продолжении реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения (по результатам контроля за реализацией в 2022-2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами)», — говорится в перечне.

Поручение необходимо выполнить к 15 октября 2024 года.

До этого Владимир Путин заявлял, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную программу.

В феврале 2023 года Путин поручал ускорить реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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