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Посол заявил, что США не смогли убедить Перу передать советскую технику Украине

Посол Романченко: США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику

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Посол России в Перу Игорь Романченко заявил РИА Новости, что США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику.

По словам Романченко, попытки США убедить Перу «передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств ... успеха не имели».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Эквадора передать США российскую военную технику опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

Президент Франции Эммануэль Макрон также говорил, что поставка снарядов и оружия Украине поможет Евросоюзу укрепить оборону и наладить производственную базу.

По мнению президента Франции, обеспечение нужд Киева в итоге сделает ЕС обороноспособным содружеством, которое будет дополнять НАТО и станет его столпом в Европе.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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