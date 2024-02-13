В Еврокомиссии прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии

Представитель Еврокомиссии заявил, что они осведомлены об объявлении МВД России в розыск премьера Эстонии Каи Каллас. Об этом пишет ТАСС.

Однако у ЕК пока нет комментариев по этому поводу, отметили в ведомстве.

13 февраля сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе указано, что она разыскивается по статье УК. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

До этого Каллас оценила возможность лишения российских граждан, проживающих в Эстонии, избирательного права. По ее словам, для этого требуется время, поскольку необходимо будет внести изменения в конституцию.

В январе Каллас заявила, что правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Премьер напомнила, что государственным языком Эстонии является эстонский, и каждый гражданин имеет право обучаться на нем

Ранее Каллас допустила развал Евросоюза и победу России.