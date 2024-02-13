В Кремле заявили, что будут защищать собственность России

Россия будет защищать свою собственность и юридически преследовать всех тех, кто будет пытаться на нее посягнуть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замороженными Евросоюзом российскими активами.

«Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов. Это посягательство на частную собственность, это незаконно. Будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к таким решениям. Россия будет защищать свои интересы», — сказал он.

Так Песков высказался о постановлении Совета Европейского союза, которое даст легальную базу для использования в пользу Украины прибыли от замороженных активов Российской Федерации. При этом Песков подчеркнул, что «никакой новации не было». Представитель Кремля назвал этот документ «разъяснением в отношении прежних решений».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла в эфире радио Sputnik, что ответ на изъятие российских замороженных активов будет жестким, а к странам Запада будут относиться как к ворам.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.