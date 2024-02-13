В Кремле прокомментировали заявление МВФ по поводу российских активов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявление Международного валютного фонда о том, что использование замороженных российских активов должно быть юридически обоснованным.

«Мы неоднократно говорили, что принятие решений об экспроприации чужой собственности отразится на мировой экономике. на праве, на перспективах развития экономики, на инвестиционном климате. Это может быть серьезным потрясением для устоев мировой экономики», — пояснил Песков.

До этого первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в беседе с журналом Foreign Policy говорила, что вероятная конфискация на Западе заблокированных финансовых активов России должна быть юридически обоснована.

По ее словам, юридическое основание изъятия российских активов позволит избежать будущих рисков, но решение о том, что делать с ними, зависит только от стран, удерживающих эти активы, и переговоров между ними.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.