В Кремле заявили, что поддержат усилия Израиля и ХАМАС по освобождению заложников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова поддерживать любые действия, которые приведут к освобождению израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, и остановке огня между радикальным движением и Израилем.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал призыв властей США к Израилю и ХАМАС заключить сделку по освобождению заложников.

При этом Песков подчеркнул, что эти действия должны быть конструктивными, нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международного права и ранее принятых резолюций Совета безопасности ООН.

На этой неделе армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

Позднее президент США Джо Байден на пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II заявил, что крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Москва негативно оценивает планы Израиля начать военную операцию в Рафахе.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.