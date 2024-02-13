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Посол Палестины раскрыл, чем обернется операция Израиля в Рафахе

Посол Палестины Нафаль: операция Израиля в Рафахе обернется катастрофой

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что любые военные действия ЦАХАЛ в Рафахе обернутся катастрофой для города. Его слова приводит ТАСС.

Нофаль напомнил, что в Рафахе проживают около 1,5 миллиона человек. В связи с этим любое нападение на город обернется катастрофой, считает дипломат.

До этого король Иордании Абдалла II, выступая по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, отметил, что нельзя позволить проведение атаки Израиля на Рафах. Она создаст еще одну гуманитарную катастрофу. Монарх подчеркнул, что ситуация стала невыносимой для более чем миллиона человек, которые после начала конфликта вынуждены были переместиться в Рафах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна приступить к незамедлительному проведению реформ и начать подготовку к восстановлению контроля над сектором Газа и установлению мира с Израилем.

Ранее Байден предостерег Израиль от военных действий в Рафахе.

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