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В МИД прокомментировали объявление в розыск МВД РФ премьер-министра Эстонии

Захарова заявила, что объявление в РФ премьера Эстонии в розыск — только начало

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала объявление премьера Эстонии Каи Каллас в розыск МВД России.

По ее словам, за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать. Также она предупредила, что объявление в премьера Эстонии в розыск в России — только начало.

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе указано, что она разыскивается по статье УК. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

До этого представители оппозиции призвали Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

Сама Каллас оценила возможность лишения российских граждан, проживающих в Эстонии, избирательного права. По ее словам, для этого требуется время, поскольку необходимо будет внести изменения в конституцию.

В январе Каллас также заявила, что правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Премьер напомнила, что государственным языком Эстонии является эстонский, и каждый гражданин имеет право обучаться на нем.

Ранее премьер Эстонии допустила развал Евросоюза и победу России.

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