В России призвали Израиль отказаться от операции в Рафахе

Россия негативно оценивает планы Израиля начать военную операцию в городе Рафахе, который расположен на юге сектора Газа на границе с Египтом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия с самого начала палестино-израильского конфликта выступала за прекращение огня с тем, чтобы решить гуманитарные вопросы.

Богданов добавил, что само продолжение военных действий является «катастрофой», а уничтожение мирного населения — «трагедией».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

На этой неделе армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

Ранее Байден предостерег Израиль от военных действий в Рафахе.