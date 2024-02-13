Бербок обратилась к Путину по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российское руководство не должно надеяться, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать. Об этом она заявила после встречи с коллегами из Польши и Франции, передает Der Spiegel.

«Если Путин считает, что наша сила пошатнулась, что наша поддержка угасает – он полностью ошибается», – заявила Бербок.

Она подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Бербок отметила, что эта поддержка может стать боле эффективной, если Германия, Франция и Польша усилят координацию в этом вопросе.

«Миллиарды, которые мы инвестируем в Украину – это также миллиардные инвестиции в нашу собственную безопасность», – сказала глава МИД ФРГ.

До этого Анналена Бербок выступила против заморозки конфликта на Украине.

Глава МИД Германии заявила, что заморозка конфликта приведет в перспективе к утрате Украиной суверенитета, угроза России для безопасности Европы сохранится.

Бербок считает, что замороженный конфликт усилит Москву, а также восстановит ее военный потенциал. По ее словам, РФ может перенести противостояние с Западом на территории других стран.

Ранее стала известна реакция Шольца на интервью Путина.