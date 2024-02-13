Военный эксперт назвал причины смены верхушки ВСУ

Военный волонтер Алексей Живов в эфире Tsargrad.tv назвал причины смены командования Вооруженными силами Украины (ВСУ). В первую очередь, по его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо устранить политического конкурента в лице экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку он, согласно рейтингам, популярнее главы государства.

Вторая причина, по словам эксперта, это жертвы, на которые ВСУ придется идти в 2024 году. Живов напомнил, что новый главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский имеет прозвище «генерал 200», поскольку не считается с потерями.

«С учетом того, что основной задачей ВСУ в 2024 году на фоне уже ощущающегося дефицита боеприпасов и снижения военной помощи будет стратегическая оборона на разных участках, потребуются жертвы», — отметил Живов.

Он добавил, что Сырский будет безропотно подчиняться Киеву, жертвуя людьми в таких количествах, в которых нужно, чтобы украинская армия, вопреки здравому смыслу, удерживала отдельные участки фронта.

8 февраля украинский лидер уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х. Руководил Сухопутными войсками. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Заместителем Сырского назначен полковник Вадим Сухаревский — известный тем, что сделал «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году.

Ранее польский генерал назвал критической ситуацию на Украине, обвинив в этом власти страны.