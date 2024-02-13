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В Анкаре надеются, что Путин посетит Турцию после выборов

Анкара: визит Путина состоится после выборов в России и Турции

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Alexander Zemlianichenko/AP

В Турции надеются на визит российского президента Владимира Путина сразу после выборов в обеих странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник в администрации турецкого президента уточнил, что визит готовится, но конкретных сроков нет.

Отмечается, что выборы российского президента состоятся 17 марта, а выборы в органы местного самоуправления в Турции пройдут 31 марта.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена.

Представитель Кремля отметил, что визит обговорен сторонами.

Журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщала, что визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен на более поздний срок. Она уточнила, что причинами стали «график выборов в двух странах и занятость».

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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