Медведев прокомментировал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Медведева.

«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — написал политик.

По его словам, благодаря интервью Путина жители стран Запада наконец смогли «отыскать» Украину на карте мира.

Медведев выразил мнение, что в ближайшее время «все эти сунаки, шольцы, макроны и прочие байдены» поменяют «загаженные памперсы» и расправят плечи, однако их «вербальная диарея», которую они предъявляют своим избирателям, продолжится.

Интервью с Путиным было опубликовано на сайте Такера Карлсона в ночь на 9 февраля и уже набрало свыше 150 млн просмотров в одной только соцсети X. И Олаф Шольц, и Риши Сунак назвали содержание интервью российского лидера смехотворным.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина.