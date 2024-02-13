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Польша напомнила ФРГ о моральной и материальной компенсации за Вторую мировую

Туск: вопрос репараций от ФРГ не был реализован в финансовом и моральном плане

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Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «в формальном, юридическом и международном смысле» вопрос репараций от Германии был закрыт много лет назад, однако в финансовом, материальном и моральном плане так и не был реализован. Об этом он сообщил во время визита в Берлин на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Do Rzeczy.

«В формальном, юридическом и международном смысле вопрос о репарациях был закрыт много лет назад. Вопрос о моральной, финансовой и материальной компенсации так и не был реализован — ни по вине канцлера Шольца, ни по моей вине», — сказал Туск.

По его словам, вопрос репараций «всегда хорошая темя для разговора», однако он будет искать формы сотрудничества с ФРГ, которые не отяготят отношения стран.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эта историческая рефлексия и решения удовлетворяли нас, служили будущему и общей безопасности. И я думаю – подозреваю, что у канцлера здесь может быть другое мнение», — подчеркнул премьер Польши.

Как отметил Туск, «сведение определенных счетов» было бы исторической справедливостью, но нельзя превращать вопрос репараций «в фронт взаимной враждебности».

До этого в Польше напомнили ФРГ о репарациях на фоне увеличения расходов на оборону.

Ранее МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией.

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