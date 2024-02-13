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Медведчук назвал ложью информацию о его обмене на бойцов «Азова»*

Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на 10 иностранцев

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РИА «Новости»

Украинский оппозиционер, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что в сентябре 2022 года его обменяли на иностранцев, а не на бойцов полка «Азов» (организация запрещена в России). Его слова приводит французское издание Omerta.

«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне [президента Украины Владимира] Зеленского и попавших в плен российской армии», — сказал политик, отметив, что обмен был многоступенчатый.

По его словам, в общих списках на обмен были бойцы «Азова», иностранцы и другие военнослужащие. Медведчук подчеркнул, что его обменяли на десятерых иностранцев из общего списка.

Политик утверждает, что распространенная СМИ информация о том, что его обменяли на «азовцев», не соответствует действительности. Об условиях обмена он узнал уже только в Москве.

Медведчук напомнил, что с мая 2021 года он находился на Украине под домашним арестом по незаконно возбужденному делу о государственной измене, в начале СВО срок его ареста закончился, но 12 апреля 2022 года его снова арестовали и поместили «в застенки СБУ».

«На меня постоянно оказывалось сильнейшее психологическое давление, постоянно были угрозы расправы», — заявил Медведчук.

Политик добавил, что все его действия и договоренности еще больше разозлили украинского президента Владимира Зеленского и его окружение.

В сентябре 2022 года Россия и Украина обменялись пленными. В РФ вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона объявила о возвращении из плена 215 солдат, среди которых были иностранные наемники, приговоренные в ДНР к смертной казни, и военнослужащие ВСУ, включая командиров «Азова». Кроме того, среди переданных России людей был Виктор Медведчук.

В сентябре прошлого года газета The Wall Street Journal писала, что Медведчука якобы обменяли на командиров «Азова». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведчук рассказал, во что Владимир Зеленский превратил Украину.

*   организация запрещена в России
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