В МИД РФ прокомментировали возможное изъятие российских активов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что ответ на изъятие российских замороженных активов будет жестким, а к странам Запада будут относиться как к ворам.

«Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит. Действительно, мы видим различные способы, возможно, не отыграть назад, но каким-то образом поиграться в этой истории, потому что они поняли, что наш ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жестким», — пояснила Захарова.

Она добавила, что сейчас страны Запада пытаются просчитать, во что им обойдется возможная конфискация российских активов.

До этого первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявляла журналу Foreign Policy, что вероятная конфискация на Западе заблокированных финансовых активов России должна быть юридически обоснована.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.