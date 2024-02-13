В законопроекте по помощи Украине нашли ловушку для Трампа

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс распространил записку о том, что в законопроекте о национальной безопасности, который подразумевает выделение помощи Украине, Израилю, существует «скрытый» пункт, который может стать основанием для импичмента Дональду Трампу в случае его возвращения в Белый дом. Об этом пишет Fox News.

«Вэнс разослал памятку законодателям Республиканской партии, подчеркнув, что законопроект, который направит Украине миллиарды федеральных долларов, гарантирует финансирование до сентября 2025 года. Трамп, однако, пообещал положить конец войне на Украине в течение 24 часов после вступления в должность», — говорится в тексте.

Таким образом законопроект «представляет собой попытку глубинного государства помешать Дональду Трампу проводить желаемую политику, а если он все равно это сделает, предоставить основания для импичмента и подорвать его администрацию», считает Вэнс.

До этого сенат конгресса Соединенных Штатов поддержал проведение на этой неделе финального голосования по законопроекту о помощи Израилю и Украине, в котором не содержатся положения об ужесточении мер контроля на южной границе США.

Ранее в США призвали перестать помогать Украине и начать переговоры.