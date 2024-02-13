В МИД России отреагировали на стремление Запада ополчить Африку против РФ

Россия будет соответствующе реагировать, если в Африке начнут продвигать антироссийский нарратив. Об этом ТАСС заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

Такими словами он прокомментировал проведение саммитов »Италия — Африка» и других мероприятий западных стран, которые нацелены на укрепление отношений со странами африканского континента.

«Однако если страны Запада используют такие мероприятия для навязывания африканским партнерам ограничений на развитие связей с нашей страной или продвижения в публичное пространство антироссийского нарратива, это не остается без должной реакции», — заявил Ткаченко.

Он добавил, что в отличие от Запада, Россия не возражает насчет налаживания отношений между африканскими странами и западным миром. Ткаченко пояснил, что такая стратегия только превратит Россию в аналог тех же западных стран в глазах африканцев.

До этого стало известно о проработке встречи глав МИД России и Африки осенью.

Ранее стало известно, что Россия готовит открытие посольств еще в нескольких странах Африки.