Байден заявил о необходимости реформирования Палестинской национальной автономии

Президент США Джо Байден заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна приступить к незамедлительному проведению реформ и начать подготовку к восстановлению контроля над сектором Газа и установлению мира с Израилем. Об этом Байден сказал во время встречи в Вашингтоне с королем Иордании Абдаллой II, сообщает ТАСС.

По словам Байдена, ПНА для эффективной работы и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, должна срочно подвергнуться реформированию. Президент США отметил, что как только палестинское движение ХАМАС утратит контроль над сектором Газа, ПНА должна быть готова начать строить государство, которое принимает мир и не занимается укрывательством террористических группировок.

Байден подчеркнул, что продолжится работа по интеграции региона и обеспечению мир между Израилем и его арабскими соседями, включая палестинское государство. США, невзирая на нынешний острейший кризис в зоне палестино-израильского конфликта, намерены и дальше сотрудничать с партнерами на Ближнем Востоке для обеспечения прочного мира в регионе.

Ранее президент США Джо Байден предостерег Израиль от военных действий в Рафахе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.