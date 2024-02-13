Европа рано или поздно выйдет из-под влияния Соединенных Штатов и попытается установить хорошие отношения с РФ. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией», — сказал Риттер.

12 февраля депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос заявил о необходимости преодолеть недоверие, существующее в настоящее время между ЕС и Россией.

В этот же день The Washington Post писал, что слова кандидата на пост президента США Дональда Трампа о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО вызвали беспокойство среди европейских политиков.

До этого Риттер заявил, что Вашингтон терпит поражение на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Риттер рассказал о начале военно-политического кризиса на Украине.