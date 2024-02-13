Трамп попросил рассмотреть вопрос об иммунитете в деле о вмешательстве в выборы

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд США, требуя пересмотреть решение суда более низкой инстанции о том, что он не имеет иммунитета от преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщает The New York Times.

Американские СМИ сообщают, что решение по вопросу наличия у Трампа иммунитета будут принимать девять судей, трое из которых были назначены самим Трампом во время его президентского срока.

6 февраля сообщалось, что Апелляционный суд в американском округе Колумбия постановил, что Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия.

После этого стало известно, что защита Трампа обжалует решение об отказе в иммунитете по делу о штурме Капитолия.

Сообщалось, что Трамп хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов, находящихся в стране в случае победы на выборах при помощи правоохранителей всех уровней власти.

Ранее в США обвинили Трампа в том, что он встал на сторону Владимира Путина.