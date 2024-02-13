Соединенным Штатам следует прекратить финансирование Украины и начать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявила представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп, передает РИА Новости.

«Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Вместо этого мы финансируем войну, которой нет конца», — сказала Эллиторп.

12 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США и ЕС надеялись с помощью «русофобского монстра» в лице украинских властей ослабить Россию.

Также Небензя сказал, что Донбасс вернулся бы на Украину по итогам реализации Минских соглашений, если бы Киев выполнял бы соответствующие договоренности.

В этот же день журналист Такер Карлсон назвал американского лидера Джо Байдена «президентом не в своем уме», одновременно высоко оценив способности президента России Владимира Путина.

Ранее в Думе заявили, что Запад использует Украину как полигон для испытания биооружия.