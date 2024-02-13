Советник главы ДНР: ФРГ в случае поставок Киеву ракет Taurus станет участником конфликта

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Taurus Германия станет участником конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя призывы депутатов бундестага ФРГ к таким поставкам, Гагин назвал их очередной попыткой протащить поставку Taurus «украинским террористам». При этом, отметил Гагин, германский канцлер Олаф Шольц не выступает за это, а делегирует такое право депутатам от своей партии с тем, чтобы инициатива шла как бы снизу.

Гагин подчеркнул, что поставки Taurus на Украину можно будет считать прямым участием Германии в конфликте. Он отметил, что украинцы не умеют обслуживать такие ракеты, поэтому они должны будут обслуживаться специалистами из Германии. Таким образом, поставка подобных видов вооружений Киеву делает Германию участниками этого конфликта. Ракеты Taurus дают возможность украинским войскам наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в тылу.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи дальнобойных ракет Taurus Украине являются необоснованными.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.