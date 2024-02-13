Эрдоган посетит Египет впервые за 12 лет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в ОАЭ и в Египет. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что турецкий лидер в ночь на вторник вылетел в ОАЭ для выступления на Всемирном саммите правительств, после чего отправится в Египет. Он посетит Каир впервые за 12 лет.

Сам Эрдоган сообщил, что он обсудит региональные проблемы, но главной темой диалога станет эскалация в секторе Газа и совместные шаги, которые могут предпринять государства в ответ на действия Израиля.

4 февраля турецкая газета Sabah со ссылкой на источники сообщила, что страны Запада против участия радикальной группировки ХАМАС в мирных переговорах по Газе, которую инициировала Турция.

29 января сообщалось, что высокопоставленные чиновники ведомств нацбезопасности Саудовской Аравии, Иордании, Египта, а также представители Палестинской национальной администрации (ПНА) провели встречу в Эр-Рияде для обсуждения планов послевоенного управления сектором Газа и привлечения реформированной ПНА во властные структуры анклава.

До этого Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает Биньямина Нетаньяху препятствием для изменения тактики Израиля в Газе.