Слова кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для некоторых стран Евросоюза, которые выделяют недостаточно средств на оборону. Такое мнение выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, слова которой передает РИА Новости.

«Я думаю, слова Трампа могут послужить будильником для некоторых стран ЕС, вклад которых не столь велик. Я надеюсь, что мы все начнем вкладываться больше и вместе станем сильнее», — сказала Каллас.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

12 февраля известный американский бизнесмен Илон Маск счел сумасшествием невозможность будущего президента Соединенных Штатов остановить поддержку Киеву без риска импичмента.

В этот же день лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что выступление Трампа еще больше подорвало авторитет НАТО вслед за интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее стало известно о радикальных планах Трампа по мигрантам в случае победы на выборах.