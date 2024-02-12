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В МВФ заявили, что изъятие Западом активов РФ должно быть юридически обосновано

МВФ: конфискация финактивов России на Западе требует юридического основания

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Yuri Gripas/Reuters

Вероятная конфискация на Западе заблокированных финансовых активов России должна быть юридически обоснована. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в беседе с журналом Foreign Policy.

«(Решение) должно иметь достаточную юридическую поддержку», — сказала она.

По мнению замглавы фонда, юридическое основание изъятия российских активов позволит избежать будущих рисков, но решение о том, что делать с ними, зависит только от стран, удерживающих эти активы, и переговоров между ними.

«МВФ в это не вовлечен», — подчеркнула Гопинат.

В случае конфискации она пообещала дать оценку воздействия на страны — члены МФВ и международную экономику.

До этого глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявляла, что Международный валютный фонд весной 2023 года приступит к третьему пересмотру программы расширенного финансирования для Украины.

Ранее в МВФ положительно оценили состояние российской экономики.

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